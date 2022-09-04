Жажда денег и приключений. Стали известны подробности трагедии на Ключевской сопке

Покоривший Эверест горный турист из Новосибирска Константин Суходеев также прокомментировал трагедию на Ключевской сопке, в которой погибли шесть человек.

«Когда связка начинает «улетать», остальные должны успеть среагировать и зарубиться — но в зависимости от того, какая поверхность, предпринимаются разные действия. Может, это была такая поверхность, где нельзя задержаться... Возможно, одна связка зацепила другую, и поэтому произошло падение», — рассказал турист в беседе с Сиб.фм.