Жажда денег и приключений. Стали известны подробности трагедии на Ключевской сопке
Эксперты туристической отрасли рассказали о возможных причинах гибели шести путешественников на Ключевской сопке.
У туристов, которые ждут спасателей на Ключевском вулкане Камчатки, есть теплая палатка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС» (ЦОД).
Секретарь Маршрутной квалификационной комиссии Сибирского федерального округа Ирина Домарина заявила «Российской газете», что туристы, отправившиеся на Ключевской вулкан, не были зарегистрированы в Федерации спортивного туризма.
«Я уверена, что эту группу не выпустили бы на маршрут, потому что люди не готовы к такому восхождению. К сожалению, неподготовленные туристы, которые платят большие деньги, думают, что деньги помогут им во всем. Да, турфирма выдаст им снаряжение, предоставит гидов, доставит на место. Но если человек ни разу в жизни не ходил в связках, на жумаре – о какой подготовке может идти речь?» - отметила Домарина.
Покоривший Эверест горный турист из Новосибирска Константин Суходеев также прокомментировал трагедию на Ключевской сопке, в которой погибли шесть человек.
«Когда связка начинает «улетать», остальные должны успеть среагировать и зарубиться — но в зависимости от того, какая поверхность, предпринимаются разные действия. Может, это была такая поверхность, где нельзя задержаться... Возможно, одна связка зацепила другую, и поэтому произошло падение», — рассказал турист в беседе с Сиб.фм.
Организовал трагический тур Новосибирский клуб путешественников. После публикаций о гибели туристов на Ключевской сопке на Камчатке компания удалила данные о предложении. При переходе на страницу с данными сайт выдает ошибку «404», сообщает «Комсомольская правда».
Данные сохранились в публикациях в сети «Вконтакте». Компания предлагала принять участие в восхождении более чем за 80 тысяч рублей. Тур назывался: «Поход по Камчатке с восхождением на Ключевскую Сопку (4 850 м) и вулканы Ключевской группы». Даты восхождения с 29 августа по 9 сентября.
В цену тура включили гидов, групповое снаряжение (газовая плита, газ, кухонный инвентарь, кухонные палатки, топор, пила); групповое альпинистское снаряжение (веревки и т. д.); посещение сауны в селе Ключи; спутниковый телефон для экстренных случаев, питание, трансфер во время тура.
Полный список туристов, отправившихся на Ключевской вулкан, опубликовал РЕН ТВ:
1. Алабугин И., 1992 г.р.;
2. Мищенко А., 1981 г.р.;
3. Семеничев П., 1984 г.р.;
4. Соловьев М., 1988 г.р.;
5. Киприянов А., 1996 г.р.;
6. Аверин Р., 1979 г.р.;
7. Косюк Е., 1994 г.р.;
8. Гутор А., 1987 г.р.;
9. Жиловачик А., 1991 г.р.;
10. Сорокин Е., 1984 г.р.;
11. Усачева А., 1987 г.р.;
12. Михайловский И., 1976 г.р.
Спасатели предпринимали две попытки добраться до туристов, но оба раза из-за погодных условий вертолет с ними не смог приземлиться в заданной точке.
30 августа группа туристов из 12 человек с двумя гидами совершала восхождение. 3 сентября оставшиеся в живых обратились к спасателям, заявив, что пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал. Один гид сломал ногу.
По данному факту заведено уголовное дело.
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