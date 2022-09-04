Жажда денег и приключений. Стали известны подробности трагедии на Ключевской сопке

Эксперты туристической отрасли рассказали о возможных причинах гибели шести путешественников на Ключевской сопке.

У туристов, которые ждут спасателей на Ключевском вулкане Камчатки, есть теплая палатка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС» (ЦОД).

Спасатели не смогли добраться до туристов на камчатском вулкане

Секретарь Маршрутной квалификационной комиссии Сибирского федерального округа Ирина Домарина заявила «Российской газете», что туристы, отправившиеся на Ключевской вулкан, не были зарегистрированы в Федерации спортивного туризма.

«Я уверена, что эту группу не выпустили бы на маршрут, потому что люди не готовы к такому восхождению. К сожалению, неподготовленные туристы, которые платят большие деньги, думают, что деньги помогут им во всем. Да, турфирма выдаст им снаряжение, предоставит гидов, доставит на место. Но если человек ни разу в жизни не ходил в связках, на жумаре – о какой подготовке может идти речь?» - отметила Домарина.

Горы не для дилетантов

Покоривший Эверест горный турист из Новосибирска Константин Суходеев также прокомментировал трагедию на Ключевской сопке, в которой погибли шесть человек.

«Когда связка начинает «улетать», остальные должны успеть среагировать и зарубиться — но в зависимости от того, какая поверхность, предпринимаются разные действия. Может, это была такая поверхность, где нельзя задержаться... Возможно, одна связка зацепила другую, и поэтому произошло падение», — рассказал турист в беседе с Сиб.фм.

«Здесь нет кнопки Escape!» Туристов призвали перестать считать горы походом в парк развлечений

Организовал трагический тур Новосибирский клуб путешественников. После публикаций о гибели туристов на Ключевской сопке на Камчатке компания удалила данные о предложении. При переходе на страницу с данными сайт выдает ошибку «404», сообщает «Комсомольская правда».

Данные сохранились в публикациях в сети «Вконтакте». Компания предлагала принять участие в восхождении более чем за 80 тысяч рублей. Тур назывался: «Поход по Камчатке с восхождением на Ключевскую Сопку (4 850 м) и вулканы Ключевской группы». Даты восхождения с 29 августа по 9 сентября.

В цену тура включили гидов, групповое снаряжение (газовая плита, газ, кухонный инвентарь, кухонные палатки, топор, пила); групповое альпинистское снаряжение (веревки и т. д.); посещение сауны в селе Ключи; спутниковый телефон для экстренных случаев, питание, трансфер во время тура.

Полный список туристов, отправившихся на Ключевской вулкан, опубликовал РЕН ТВ:

1. Алабугин И., 1992 г.р.;

2. Мищенко А., 1981 г.р.;

3. Семеничев П., 1984 г.р.;

4. Соловьев М., 1988 г.р.;

5. Киприянов А., 1996 г.р.;

6. Аверин Р., 1979 г.р.;

7. Косюк Е., 1994 г.р.;

8. Гутор А., 1987 г.р.;

9. Жиловачик А., 1991 г.р.;

10. Сорокин Е., 1984 г.р.;

11. Усачева А., 1987 г.р.;

12. Михайловский И., 1976 г.р.

Увеличилось число погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке

Спасатели предпринимали две попытки добраться до туристов, но оба раза из-за погодных условий вертолет с ними не смог приземлиться в заданной точке.

30 августа группа туристов из 12 человек с двумя гидами совершала восхождение. 3 сентября оставшиеся в живых обратились к спасателям, заявив, что пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал. Один гид сломал ногу.

По данному факту заведено уголовное дело.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ГибельКамчаткаПутешественникТуристыРоссийские Туристы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры