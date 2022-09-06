Камчатские спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане
Спасатели на Камчатке дошли до высоты 3300 метров на Ключевском вулкане, где находятся выжившие туристы из группы, в которой погибли девять человек, сообщает РИА Новости.
По словам сотрудников МЧС, два человека в порядке, а у гида обморожение конечностей. По его словам, оставшийся на высоте 4200 метров турист не подавал признаков жизни.
Ранее сообщалось, что спасатели приземлились на Ключевском вулкане, чтобы спасти выживших туристов.
Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя новосибирской турфирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на вулкан Ключевская Сопка.
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