Глава новосибирской турфирмы задержан после гибели туристов
Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя новосибирской турфирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на вулкан Ключевская Сопка. Об этом сообщает ТАСС. Известно также, что у директора компании прошли обыски.
В минувшую субботу, 3 сентября, группа туристов на высоте 4158 метров сорвалась и упала в пропасть при восхождении на Ключевскую Сопку в Усть-Камчатском районе Камчатского края. В походе принимали участие 12 путешественников из разных регионов России, девять из них погибли. Трое выживших членов группы ожидают спасателей в доме вулканологов.
Ранее сообщалось, что спасатели приземлились на Ключевском вулкане, чтобы спасти выживших туристов.
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