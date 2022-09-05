Глава новосибирской турфирмы задержан после гибели туристов

В минувшую субботу, 3 сентября, группа туристов на высоте 4158 метров сорвалась и упала в пропасть при восхождении на Ключевскую Сопку в Усть-Камчатском районе Камчатского края. В походе принимали участие 12 путешественников из разных регионов России, девять из них погибли. Трое выживших членов группы ожидают спасателей в доме вулканологов.

Ранее сообщалось, что спасатели приземлились на Ключевском вулкане, чтобы спасти выживших туристов.

