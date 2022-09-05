Спасатели приземлились на Ключевском вулкане, чтобы спасти выживших туристов
Вертолет Ми-8 спасателей, которые направляются к группе туристов, некоторые из которых погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, приземлился на склоне на высоте 1663 метра, сообщает пресс-служба краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС».
Высадить их на большей высоте не позволили погодные условия, а также пепел, который поднимается со склонов исполина. Как ожидается, к ночи спасатели доберутся до базового лагеря. Утром 6 сентября они продолжат путь до отметки 4158 метра, где остаются два человека. Ещё двое — в домике вулканологов на высоте 3300 метров.
Напомним, число погибших туристов при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке увеличилось до восьми человек.
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