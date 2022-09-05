Спасатели приземлились на Ключевском вулкане, чтобы спасти выживших туристов

Высадить их на большей высоте не позволили погодные условия, а также пепел, который поднимается со склонов исполина. Как ожидается, к ночи спасатели доберутся до базового лагеря. Утром 6 сентября они продолжат путь до отметки 4158 метра, где остаются два человека. Ещё двое — в домике вулканологов на высоте 3300 метров.

Напомним, число погибших туристов при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке увеличилось до восьми человек.

