Названа возможная причина загрязнения воды на Камчатке

«Загрязнение там (в районе Халактырского и двух соседних пляжах – прим. НСН) очень большого масштаба, поскольку продолжается уже больше двух недель, и даже после двух штормов ситуация особо не изменилась. Это может говорить о том, что это утечка, а не разовый выброс, так как поступление яда продолжается. Тот факт, что животные погибли массово, говорит о том, что это сильный токсин, ядовитое вещество. И это точно не нефтепродукты», - заявил эксперт.

Лисицын объясняет свое предположение также отсуствием характерной пленки, которая образуется на поверхности воды после разлива нефтепродуктов. По его словам, на Камчатке ее нет. Поэтому эколог посоветовал взять как можно больше проб воды на разном расстоянии от берега и на разной глубине, чтобы обнаружить токсин.

«Надо брать пробы донного грунта, придонного слоя воды, потому что, если погибло большое количество донных организмов, очевидно, что это вещество достаточно тяжелое, возможно, тяжелее воды, и его как раз нужно искать на дне», - сказал Лисицын.

Эксперт рекомендовал все пробы отправлять в московские токсикологические лаборатории, которые лучше оснащены для проведения подобных исследований.

Ранее стало известно о массовом выбросе морских обитателей на берег Камчатки. Погибли тысячи животных. Об изменениях воды местные сёрферы сообщали в соцсетях на протяжении двух недель. СК РФ начал проверку инцидента. По предварительной оценке, инцидент произошел из-за повышения концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в прибрежных водах бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.

