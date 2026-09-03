Алиханов рассказал, какие самолеты заменит укороченный МС-21
Укороченная версия самолёта МС-21 заменит Airbus A320 и Boeing 737. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Он отметил, что «на маршрутах протяженностью порядка 4–4,5 тысячи километров с меньшей загрузкой» более востребованным будет лайнер «примерно на 156 кресел в двухклассной компоновке».
«То есть прямой аналог Airbus A320 или Boeing 737. Именно эту нишу и должна занять укороченная версия МС-21-210», - указал Алиханов.
Министр также добавил, что благодаря меньшей массе российский самолёт получит большую дальность полёта, за счёт чего станет ещё более эффективным на ряде маршрутов.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что в России уже начались первые поставки пассажирского самолёта Ил-114‑300, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- РФ выразила Норвегии протест в связи с арестом судна «Профессор Молчанов»
- В России рассказали, зачем Трамп заявляет о готовности встретиться с Путиным
- Тысячи закрытий: Торговые центры сносят из-за падения посещаемости
- Армянский политолог усомнился, что российская военная база уйдет из республики
- В Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает гражданским самолетам
- «Принципы, а не тесто»: Режиссер «Майора Грома» о супергероях и секретах Оленжона
- Россиян предупредили, что у мошенников появилась новая цель
- Посольство России в ФРГ обеспечит консульский доступ по всей Германии
- Цены как в Лондоне: В каких регионах вынуждены покупать квартиры москвичи
- Алиханов рассказал, какие самолеты заменит укороченный МС-21