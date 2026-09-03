Алиханов рассказал, какие самолеты заменит укороченный МС-21

Он отметил, что «на маршрутах протяженностью порядка 4–4,5 тысячи километров с меньшей загрузкой» более востребованным будет лайнер «примерно на 156 кресел в двухклассной компоновке».

«То есть прямой аналог Airbus A320 или Boeing 737. Именно эту нишу и должна занять укороченная версия МС-21-210», - указал Алиханов.

Министр также добавил, что благодаря меньшей массе российский самолёт получит большую дальность полёта, за счёт чего станет ещё более эффективным на ряде маршрутов.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что в России уже начались первые поставки пассажирского самолёта Ил-114‑300, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

