Россиян предупредили, что у мошенников появилась новая цель
Данные, обеспечивающие доступ к корпоративным ИИ-агентам, стали новой целью мошенников. Об этом со ссылкой на аналитиков сервиса Smart Business ALert (SBA) компании ЕСА ПРО пишет «Лента.ру».
Эксперты указали, что в зону риска попадают организации, активно внедряющие искусственный интеллект (ИИ) в работу с клиентами, документами, почтой и внутренними информационными системами.
Отмечается, что если ИИ уже подключён к CRM, корпоративной почте, облачным хранилищам, финансовым операциям или технической инфраструктуре компании, то при получении доступа к чат-боту злоумышленники потенциально смогут действовать от имени организации.
«Знание системного промта дает атакующему карту поведения агента... Вместе с API-доступом это позволяет проводить серию адаптивных атак и добиваться не только раскрытия информации, но и заранее заданных ответов», - подчеркнул руководитель сервиса Сергей Трухачев.
Он добавил, что наличие доступа к «личной переписке, финансовым обстоятельствам, медицинским сведениям, внутренним конфликтам и коммерческим планам» позволяют мошенникам создавать «крайне убедительные сценарии социальной инженерии».
Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин заявил «Радиоточке НСН», что приложения микрофинансовых организаций (МФО) - самые уязвимые с точки зрения утечки данных.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ИКАО предупредила о военных рисках для пассажирских самолетов
- Ozon начал скрывать товары с изображением актера Джигурды
- Ничего личного: Психолог раскрыла, как совмещать работу и дружбу
- Военэксперт Живов назвал маловероятным нападение на РФ из Черниговской области
- Россиянам пообещали выгодные цены на курортную недвижимость
- РФ выразила Норвегии протест в связи с арестом судна «Профессор Молчанов»
- В России рассказали, зачем Трамп заявляет о готовности встретиться с Путиным
- Тысячи закрытий: Торговые центры сносят из-за падения посещаемости
- Армянский политолог усомнился, что российская военная база уйдет из республики
- В Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает гражданским самолетам