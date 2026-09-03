Эксперты указали, что в зону риска попадают организации, активно внедряющие искусственный интеллект (ИИ) в работу с клиентами, документами, почтой и внутренними информационными системами.

Отмечается, что если ИИ уже подключён к CRM, корпоративной почте, облачным хранилищам, финансовым операциям или технической инфраструктуре компании, то при получении доступа к чат-боту злоумышленники потенциально смогут действовать от имени организации.

«Знание системного промта дает атакующему карту поведения агента... Вместе с API-доступом это позволяет проводить серию адаптивных атак и добиваться не только раскрытия информации, но и заранее заданных ответов», - подчеркнул руководитель сервиса Сергей Трухачев.

Он добавил, что наличие доступа к «личной переписке, финансовым обстоятельствам, медицинским сведениям, внутренним конфликтам и коммерческим планам» позволяют мошенникам создавать «крайне убедительные сценарии социальной инженерии».

Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин заявил «Радиоточке НСН», что приложения микрофинансовых организаций (МФО) - самые уязвимые с точки зрения утечки данных.

