Цены как в Лондоне: В каких регионах вынуждены покупать квартиры москвичи
Ирина Радченко заявила НСН, что москвичи покупают квартиры в других регионах с инвестиционными целями и на пенсию.
Москвичи покупают квартиры в Питере, Кисловодске и Краснодарском крае, так как цены в столице завышены, а вкладывать средства в депозиты не так выгодно, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
За первое полугодие 2026 года жители Москвы подали 59,9 тысячи заявлений на покупку недвижимости за пределами столицы. Чаще всего их привлекают крупные города и курортные зоны с развитой инфраструктурой, говорится в исследовании «Антей-Атлас». Радченко раскрыла причины такого «тренда».
«Они подают заявку на покупку, я не могу сказать, что москвичи массово продают квартиры и переезжают. Самые популярные регионы для покупки недвижимости – это Санкт-Петербург, Краснодарский край, Кисловодск. Сейчас ставки по депозитам не очень привлекательные с учетом обвала рубля на 20%, поэтому люди снова перекладываются в квадратные метры. Но стоимость квадратного метра в Москве настолько вышла за пределы разумного, что покупать квартиры здесь никто не стремится так, как раньше. Я недавно смотрела статистику стоимости квадратного метра относительно доходов граждан, «топ» у нас такой: Лондон, Париж, Мюнхен, Москва», - рассказала она.
По ее словам, цены в том же Питере в среднем на 20-30% ниже.
«Людям просто банально не хватает, они вкладываются в Питер, где так же можно сдавать в аренду, продать при необходимости. В том же Кисловодске можно самому жить на пенсии. Грубо говоря, москвичей просто выталкивает с рынка несоответствие цен и доходов. В Питере, например, квартиры дешевле на 20-30%. Это именно инвестиционная модель вложения средств. Случаи, когда квартиру продают и переезжают, это исключения, например, пенсионеры, которые не хотят больше жить в Москве», - добавила собеседница НСН.
Ипотека сегодня остается заградительным инструментом и используется в основном для сопровождения альтернативных сделок, заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.
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