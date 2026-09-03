Путин: ВС РФ каждый день идут вперёд на всех участках фронта в зоне СВО

«Где-то быстрее, где-то медленнее... Но каждый день идут вперёд российские войска... на всех участках линии боевого соприкосновения», — подчеркнул он в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Также глава государства отметил, что в целом темп продвижения ВС РФ нарастает.

Ранее Путин заявил об отсутствии сценария, который потребовал бы проведения в России мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

