ВС России поразили в Черном море корабли с грузами для ВСУ
Российские войска продолжают наносить удары по морским судам и объектам портовой инфраструктуры, задействованным в интересах украинской армии. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает RT.
В военном ведомстве указали, что в течение дня ударными БПЛА в акватории Чёрного моря был поражён сухогруз с вооружением и боеприпасами для Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Кроме того, был нанесён удар по контейнеровозу, также перевозивший военно-техническое имущество.
Ранее в Минобороны РФ заявили о поражении транспортно-логистического центра в Киевской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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