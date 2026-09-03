ВС России поразили в Черном море корабли с грузами для ВСУ

В военном ведомстве указали, что в течение дня ударными БПЛА в акватории Чёрного моря был поражён сухогруз с вооружением и боеприпасами для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кроме того, был нанесён удар по контейнеровозу, также перевозивший военно-техническое имущество.

Ранее в Минобороны РФ заявили о поражении транспортно-логистического центра в Киевской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».