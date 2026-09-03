Посольство России в ФРГ обеспечит консульский доступ по всей Германии

После закрытия генконсульства в Бонне российское посольство в Германии сделает всё, чтобы обеспечить консульский доступ по всей стране. Как пишет RT, об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

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«Даже в самых отдалённых от Берлина регионах Германии», - подчеркнул он.

Посол добавил, что на начальном этапе данной работе неизбежны сложности, призвав соотечественников «сохранять спокойствие и выдержку».

Ранее Нечаев рассказал, что сотрудникам генконсульства РФ в Бонне следует покинуть территорию Германии до 18 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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