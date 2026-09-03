В Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает гражданским самолетам

Террористические заявления президента Украины Владимира Зеленского о «полностью опасном» российском небе направлены на отвлечение внимания. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

МИД РФ: Угрозы Зеленского «закрыть небо над РФ» могут быть планом Запада

По его мнению, в период проводимых в РФ выборов украинский лидер «пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем на внешние».

«Чтобы раскачать ситуацию, чтобы люди были недовольны», — указал парламентарий.

Колесник добавил, что украинский президент не сможет осуществить задуманное, а на попытки терроризма получит массированный ответ.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал угрозы Зеленского гражданским самолетам в российском небе «заявкой на государственный терроризм», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:ГосдумаРоссияГражданская АвиацияВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры