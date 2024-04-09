«Надо останавливать»: Украинские дроны участили атаки на ЗАЭС

Как добавил собеседник НСН, «Росатому» стоило бы озаботиться лучшей защитой станции, что в долгосрочной перспективе позволило бы предотвратить экологическую катастрофу.

«Генеральный директор «Росатома» месяц назад говорил, что восстановили полностью физическую защиту станции. Он за свои слова абсолютно не отвечает. Это уже пятый или шестой прецедент на неделе, когда дроны прилетают и бьют по станции. Никаких серьезных разрушений украинцы не наносят, понимая, что если что-то сделают – радиоактивность пойдет на них. По моим подсчетам, в случае серьезного удара выбросы могут достигнуть Берлина. Поэтому противник наносит удары по учебно-тренировочному центру, столовой, там радиоактивности никакой. Я еще в марте 2022 года говорил, что станцию надо останавливать. Сейчас то одну линию электропередач отключат, то другую. Но так нельзя. Станция – железо, к нему надо относиться, как к любимой девушке. Оно не может до бесконечности включаться и выключаться. Рано или поздно металл, как человек, устает и выходит из строя», - пояснил он.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС после атаки беспилотника в воскресенье, 7 апреля, была «довольно близка» к ядерной аварии, напоминает «Радиоточка НСН». Он не первый раз призывает прекратить нападения на объект. По его словам, это увеличивает риск риск опасного ядерного инцидента.

