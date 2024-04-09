«Надо останавливать»: Украинские дроны участили атаки на ЗАЭС
Удары ВСУ по тренажеру реакторного зала ЗАЭС не спровоцируют тяжелых последствий, однако опасность выбросов на объекте сохраняется, поэтому станцию надо отключать, заявил НСН Владимир Кузнецов.
Удары по тренажеру реакторного зала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут привести лишь к пожару, ВСУ сознательно избегают нанесения большого ущерба объекту, однако важно своевременно остановить его работу во избежание экологической катастрофы. Об этом НСН рассказал доктор технических наук, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Крыша корпуса ЗАЭС с полномасштабным тренажером реакторного зала получила повреждения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом сам тренажер не поврежден. Однако, по словам Кузнецова, журналисты преувеличивают значимость объекта.
«Тренажер не уникальный, ему уже 35-40 лет. Он создавался на момент пуска первого блока Запорожской станции, это 1984 год. На данный момент тренажер морально и физически устарел. Если в него попадут, никаких последствий не будет кроме пожара. Первая попытка Украины ликвидировать этот тренажер была в марте 2022 года. Группа диверсантов прорвалась к зданию и расстреляла его из гранатометов. Был пожар, тренажер был выведен из строя. Вдруг через два года он стал уникальным, хотя давно не работал», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, «Росатому» стоило бы озаботиться лучшей защитой станции, что в долгосрочной перспективе позволило бы предотвратить экологическую катастрофу.
«Генеральный директор «Росатома» месяц назад говорил, что восстановили полностью физическую защиту станции. Он за свои слова абсолютно не отвечает. Это уже пятый или шестой прецедент на неделе, когда дроны прилетают и бьют по станции. Никаких серьезных разрушений украинцы не наносят, понимая, что если что-то сделают – радиоактивность пойдет на них. По моим подсчетам, в случае серьезного удара выбросы могут достигнуть Берлина. Поэтому противник наносит удары по учебно-тренировочному центру, столовой, там радиоактивности никакой. Я еще в марте 2022 года говорил, что станцию надо останавливать. Сейчас то одну линию электропередач отключат, то другую. Но так нельзя. Станция – железо, к нему надо относиться, как к любимой девушке. Оно не может до бесконечности включаться и выключаться. Рано или поздно металл, как человек, устает и выходит из строя», - пояснил он.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС после атаки беспилотника в воскресенье, 7 апреля, была «довольно близка» к ядерной аварии, напоминает «Радиоточка НСН». Он не первый раз призывает прекратить нападения на объект. По его словам, это увеличивает риск риск опасного ядерного инцидента.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гендиректор МАГАТЭ предупредил о новых атаках на Запорожскую АЭС
- Уровень воды реки Урал у Оренбурга вырос до 931 сантиметров
- В Смоленской области восстановили движение по маршруту Москва - Минск
- Сотрудницу российского института отправили под домашний арест по уголовному делу
- Главе «Мелбет» предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей
- В МЧС назвали основные причины масштабного половодья в России
- Евросоюз анонсировал 14-й пакет антироссийских санкций
- Глава Гагаузии рассказала об обещании поддержки со стороны Путина
- ЦБ: волатильность рубля достигла минимума с 2021 года
- Финансист Бабин спрогнозировал курс доллара в районе 93 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru