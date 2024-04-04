МАГАТЭ сообщило о реальной угрозе для ЗАЭС после отключения линии питания

По словам Гросси, причины отключения резервной линии в 330 кВ пока неизвестны. Он отметил, что перед этим эксперты агентства слышали многочисленные артиллерийские выстрелы.

Гендиректор МАГАТЭ обратил внимание, что за последние два года ЗАЭС неоднократно отключалась от резервной линии. Это говорит «об очень реальных угрозах» для атомной станции, констатировал он.

Отключение резервной линии снабжения ЗАЭС произошло 4 апреля в 10:06. Энергия на станцию поступает по линии в 750 кВ, передает «Радиоточка НСН».

