МАГАТЭ сообщило о реальной угрозе для ЗАЭС после отключения линии питания
Для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) существует «очень реальная угроза» после отключения резервной линии электроснабжения, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Сообщение опубликовано на сайте организации.
По словам Гросси, причины отключения резервной линии в 330 кВ пока неизвестны. Он отметил, что перед этим эксперты агентства слышали многочисленные артиллерийские выстрелы.
Гендиректор МАГАТЭ обратил внимание, что за последние два года ЗАЭС неоднократно отключалась от резервной линии. Это говорит «об очень реальных угрозах» для атомной станции, констатировал он.
Отключение резервной линии снабжения ЗАЭС произошло 4 апреля в 10:06. Энергия на станцию поступает по линии в 750 кВ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МАГАТЭ сообщило о реальной угрозе для ЗАЭС после отключения линии питания
- Медведев: За каждого убитого на Украине «натовца» надо давать премию
- В Курске возле центрального рынка произошел пожар после уничтожения БПЛА
- Министр труда заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи
- На реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода
- В Минкульте РФ объяснили отказ в прокате нового фильма Гая Ричи
- Сооснователь «Квартала-95» раскритиковал кампанию против русского языка на Украине
- Стоимость нефти марки Brent превысила $90 за баррель
- Петербургский вуз уволил доцента, оштрафованного за флаг Украины в соцсетях
- СМИ: Новая волна расширения НАТО может затронуть Гавайские острова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru