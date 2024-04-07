Росатом: три сотрудника ЗАЭС пострадали при украинской атаке

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пострадали три человека, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Росатома».

МАГАТЭ сообщило о реальной угрозе для ЗАЭС после отключения линии питания

По данным госкорпорации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В «Росатоме» отметили, что АЭС подверглась беспрецедентной атаке, в результате чего создана прямая угроза безопасности станции. Компания призвала МАГАТЭ и руководство стран Евросоюза немедленно отреагировать на действия Украины.

В воскресенье, 5 апреля, украинские войска нанесли удар по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений объекту не нанесено, радиационный фон остается в норме, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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