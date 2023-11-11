Израильские танки обстреляли больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа

Уточняется, что в больнице прячутся порядка 14 тысяч мирных жителей, большая часть из которых - женщины и дети.

По сообщению полумесяца, израильские танки находятся в 20 метрах от больницы и стреляют по зданию.

Ранее подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над опорными пунктами боевого крыла палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны в своем Telegram-канале.

