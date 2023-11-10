В секторе Газа при ударе по школе погибли более 25 человек

В результате ракетного удара по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа погибли не менее 25 человек, заявил глава больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сальмия. Его слова приводит телеканал Al Jazeera.

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«К нам поступили 25 погибших», - сказал Абу Сальмия.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Число погибших детей также на данный момент неизвестно.

Ранее днем Израиль анонсировал демилитаризацию сектора Газа после ликвидации ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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