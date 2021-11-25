На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление

Госдума рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с коммуниста Валерия Рашкина

Не менее 15 человек пострадали при возгорании на шахте в Кузбассе

Директор ЦРУ во время приезда в Москву затрагивал «гаванский синдром»

Instagram пометил аккаунт Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию

В КНДР казнили контрабандиста, ввезшего в страну копии сериала «Игра в кальмара»