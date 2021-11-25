На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление

Задымление произошло на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, сигнал о задымлении поступил в 05:07 мск. По предварительным данным, в шахте находились 287 человек. Людей выводят на поверхность. Как отметил собеседник агентства, на месте работают горноспасатели, идет эвакуация 115 горняков, предварительно, пострадали 10 человек.

В свою очередь, представитель холдинга «СДС-Уголь», сообщает об эвакуации 115 шахтеров из-за задымления. Как отметили в компании, данных о пострадавших пока нет.

Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области отметила, что задымление произошло в вентиляционном штреке глубиной 250 метров. сообщает РЕН ТВ. По данным ведомства, на месте работают горноспасатели.

Ранее Сибирское управление Ростехнадзора сообщило о взрыве в вентиляционном штреке №823 на шахте «Листвяжная». По данным ТАСС, в 05:08 мск в ведомство поступило сообщение о задымлении на шахте, однако через 15 минут появилась информация о взрыве в вентиляционном штреке. Отмечалось, что шахтеры выходят на поверхность.

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ТЕГИ:ЗадымлениеШахтыКемеровская Область
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