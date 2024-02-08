Из-за обстрела ВСУ тяжело ранен мужчина и пять спасателей в ДНР
После обстрела поселка Комсомольский в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины тяжело ранен мирный житель, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы республики Дениса Пушилина.
По его словам, в Петровском районе Донецка пострадали пять сотрудников МЧС, где боеприпас был сброшен с беспилотника. А при обстреле со стороны ВСУ был поврежден спорткомплекс в Донецке и здание детского сада в Макеевке.
Отмечается, что 7 февраля выпустили 136 снарядов по территории республики.
Ранее над Белгородской областью сбили пять снарядов РСЗО «Вампир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru