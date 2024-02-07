Над Белгородской областью сбили пять снарядов РСЗО «Вампир»
Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью пять снарядов украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир», сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, попытка атаки пресечена 7 февраля около 19:50. Целью ракет были объекты на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.
Ранее во вторник над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО «Вампир». Информации о пострадавших не поступало.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Новая Таволжанка со стороны Украины четыре частных дома и автомобиль получили повреждения, передает «Радиоточка НСН».
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