Над Белгородской областью сбили пять снарядов РСЗО «Вампир»

Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью пять снарядов украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир», сообщило Министерство обороны РФ.

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По информации ведомства, попытка атаки пресечена 7 февраля около 19:50. Целью ракет были объекты на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Ранее во вторник над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО «Вампир». Информации о пострадавших не поступало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Новая Таволжанка со стороны Украины четыре частных дома и автомобиль получили повреждения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаПВОБелгородская область

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