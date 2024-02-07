Над Белгородской областью сбили пять снарядов РСЗО «Вампир»

По информации ведомства, попытка атаки пресечена 7 февраля около 19:50. Целью ракет были объекты на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Ранее во вторник над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО «Вампир». Информации о пострадавших не поступало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Новая Таволжанка со стороны Украины четыре частных дома и автомобиль получили повреждения, передает «Радиоточка НСН».

