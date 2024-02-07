Губернатор: При обстреле белгородского села повреждены четыре дома и автомобиль

Четыре частных дома и автомобиль повреждены в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

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По его словам, при обстреле населенного пункта со стороны ВСУ никто не пострадал.

Ранее украинские войска обстреляли город Шебекино, предварительно, пострадали два сотрудника промышленного предприятия, отмечает RT.

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ФОТО: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:Белгородская областьОбстрелУкраинаВСУ

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