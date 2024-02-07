Губернатор: При обстреле белгородского села повреждены четыре дома и автомобиль
7 февраля 202413:47
Четыре частных дома и автомобиль повреждены в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
По его словам, при обстреле населенного пункта со стороны ВСУ никто не пострадал.
Ранее украинские войска обстреляли город Шебекино, предварительно, пострадали два сотрудника промышленного предприятия, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru