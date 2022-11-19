Из-за обстрела города Шебекино пострадала жительница Белгородской области
Одна пострадавшая есть в Белгородской области в результате обстрела города Шебекино, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Подробности о пострадавшей не сообщаются.
«Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий», - сообщил глава региона.
Также зафиксированы повреждения линии электропередачи.
На месте работают все оперативные и аварийные службы, сообщает Гладков.
Накануне глава Белгородской области заявил в своём Telegram-канале о гибели одного человека в результате обстрела ВСУ села Устинка Белгородского района.
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