Из-за обстрела города Шебекино пострадала жительница Белгородской области

Одна пострадавшая есть в Белгородской области в результате обстрела города Шебекино, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Из-за обстрела в Белгородской области ранена девушка

Подробности о пострадавшей не сообщаются.

«Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий», - сообщил глава региона.

Также зафиксированы повреждения линии электропередачи.

На месте работают все оперативные и аварийные службы, сообщает Гладков.

Накануне глава Белгородской области заявил в своём Telegram-канале о гибели одного человека в результате обстрела ВСУ села Устинка Белгородского района.



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ФОТО: t.me/vvgladkov
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