Из-за обстрела в Белгородской области ранена девушка

Город Шебекино Белгородской области обстрелян снарядами «Града». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор Гладков сообщил о двух погибших при обстреле Шебекино

По его словам, снаряды попали в частный жилой дом, есть одна пострадавшая. Глава региона добавил, что девушка находится в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее в больницу.

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что один из двух пострадавших при подрыве мины. Второй раненый доставлен в центральную районную больницу, ему оказывается «вся необходимая медицинская помощь». Инцидент произошел накануне.

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелБелгород
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