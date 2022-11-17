Из-за обстрела в Белгородской области ранена девушка

По его словам, снаряды попали в частный жилой дом, есть одна пострадавшая. Глава региона добавил, что девушка находится в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее в больницу.

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что один из двух пострадавших при подрыве мины. Второй раненый доставлен в центральную районную больницу, ему оказывается «вся необходимая медицинская помощь». Инцидент произошел накануне.

