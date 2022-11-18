Один человек погиб при украинском обстреле села в Белгородском районе

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о гибели одного человека в результате обстрела ВСУ села Устинка Белгородского района.

Из-за обстрела в Белгородской области ранена девушка

«По предварительной информации погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды», - написал он.

Губернатор добавил, что были повреждены четыре частных домовладения, продолжается подомовой обход территории.

Ранее Гладков заявил, что в результате обстрела города Шебекино погибли два человека, ещё трое пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияОбстрелПогибшиеБелгород
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