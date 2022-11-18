Один человек погиб при украинском обстреле села в Белгородском районе
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о гибели одного человека в результате обстрела ВСУ села Устинка Белгородского района.
«По предварительной информации погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды», - написал он.
Губернатор добавил, что были повреждены четыре частных домовладения, продолжается подомовой обход территории.
Ранее Гладков заявил, что в результате обстрела города Шебекино погибли два человека, ещё трое пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 546 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 888 / сут.
- Один человек погиб при украинском обстреле села в Белгородском районе
- Минобороны: ВСУ намеренно убили российских военнопленных
- СПЧ обратится в ООН и ОБСЕ из-за предположительного расстрела российских военнопленных
- Собянин: в Москве откажутся от массовых новогодних мероприятий
- Слуцкий предложил казнить украинских военных за жестокость
- СМИ: россиянка впервые стала донором органов в Китае
- Суд освободил обвиняемого в госизмене Додона из-под домашнего ареста
- Эксперт рассказал, в каких сферах ожидается новая «гонка зарплат»
- МИД Нидерландов вызвал посла РФ после вердикта суда по делу MH17
- Российский танк уничтожил группу украинских военных в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru