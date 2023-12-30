Из-за денег. Отец представителя РПЦ Легойды мог погибнуть из-за ограбления

Подозреваемый в убийстве 90-летнего отца представителя РПЦ Легойды назвал мотив преступления. 



Подозреваемый в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, 90-летнего Романа Легойды, на допросе признался в преступлении. Об этом сообщает Следственный комитет.

СК завел дело после обнаружения тела отца Владимира Легойды

Тело отца церковного журналиста и общественного деятеля Владимира Легойды нашли в подмосковсном Видном, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. У погибшего зафиксировано множество колото-резаных ран.

Как рассказал подозреваемый, он попытался ограбить пенсионера, показав нож.

«Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил», — признался задержанный.

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Он также рассказал, что напал на мужчину из-за 100 тысяч рублей, пояснили в управлении Следственного комитета по Московской области.

О том, что подозреваемый в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды задержан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство) после обнаружения тела отца Владимира Легойды.

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«Подмосковными полицейскими ... задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды», — указала представитель министерства.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.



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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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