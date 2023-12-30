Из-за денег. Отец представителя РПЦ Легойды мог погибнуть из-за ограбления

Он также рассказал, что напал на мужчину из-за 100 тысяч рублей, пояснили в управлении Следственного комитета по Московской области.

О том, что подозреваемый в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды задержан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство) после обнаружения тела отца Владимира Легойды.