Актер из «Слова пацана» Базанов не признал вину в убийстве в 2011 году
Актер Сергей Базанов и его подельник не признали вину по делу об убийстве, совершенном в 2011 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
Ранее артиста, сыгравшего эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», обвинили в преступлении. По данным следствия, Базанов действовал в составе группы и напал на бизнесмена в Москве: мужчине выстрелили в голову и похитили сумку с $900 тысячами, пишет Ura.ru.
Замоскворецкий суд арестовал фигуранта на два месяца, до 20 февраля. Если вина Базанова будет доказана, ему может грозить пожизненное лишение свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru