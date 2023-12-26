Актер из «Слова пацана» Базанов не признал вину в убийстве в 2011 году

Ранее артиста, сыгравшего эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», обвинили в преступлении. По данным следствия, Базанов действовал в составе группы и напал на бизнесмена в Москве: мужчине выстрелили в голову и похитили сумку с $900 тысячами, пишет Ura.ru.

Замоскворецкий суд арестовал фигуранта на два месяца, до 20 февраля. Если вина Базанова будет доказана, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

