СК завел дело после обнаружения тела отца Владимира Легойды

Тело отца церковного журналиста и общественного деятеля Владимира Легойды нашли в подмосковсном Видном, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

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Тело 90-летнего мужчины с множеством колото-резаных ран обнаружили на обочине дороги. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство).

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства. На месте происшествия работают криминалисты СК.

Замоскворецкий суд Москвы 25 декабря арестовал актера из сериала «Слово пацана» Сергея Базанова. Его подозревают в причастности к совершению убийства в 2011 году, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Уголовное ДелоПодмосковьеСледственный Комитет

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