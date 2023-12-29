СК завел дело после обнаружения тела отца Владимира Легойды
Тело отца церковного журналиста и общественного деятеля Владимира Легойды нашли в подмосковсном Видном, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
Тело 90-летнего мужчины с множеством колото-резаных ран обнаружили на обочине дороги. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство).
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства. На месте происшествия работают криминалисты СК.
Замоскворецкий суд Москвы 25 декабря арестовал актера из сериала «Слово пацана» Сергея Базанова. Его подозревают в причастности к совершению убийства в 2011 году, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На ОГЭ по математике не разрешили использовать калькуляторы
- Роспотребнадзор обвинил клуб «Мутабор» в нарушении санитарных норм
- СК завел дело после обнаружения тела отца Владимира Легойды
- Над Брянской областью перехватили беспилотник ВСУ
- Писатель Додолев: Пугачева и ее окружение игнорировали Градского
- В Киеве нашли мертвой врача из Великобритании
- Кабмин выделит на проведение «Интервидения» 600 млн рублей
- При атаках Израиля пострадали более 200 исторических памятников Газы
- Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией
- Генштаб Польши: нарушившая воздушное пространство ракета была российской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru