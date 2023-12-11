В Красноярске бизнесмену Быкову дали 12 лет колонии по делу об убийстве
Кировский районный суд в Красноярске признал бизнесмена Анатолия Быкова виновным в организации и подстрекательстве к убийству группой лиц и приговорил к 12 годам заключения за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«Суд ... приговорил Анатолия Быкова за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году к 12 годам лишения свободы. С учетом ранее вынесенных приговоров Анатолию Быкову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — указали в ведомстве.
С бизнесмена также взыскали 7 млн рублей в пользу дочери потерпевшего, пишет «Свободная пресса».
По данным правоохранителей, Быков поручил лидеру преступной группы убить Филиппова — своего потенциального конкурента в криминальной среде. Убийство было совершено в июне 1998 года.
Ранее Анатолия Быкова приговорили к 13 годам заключения по обвинению в организации двойного убийства в 1994-м, кроме того, бизнесмену дали 11 лет колонии за подстрекательство к убийству, напоминает Ura.ru.
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