Из-за атаки дрона в Белгородской области погиб водитель автомобиля

Легковой автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа подвергся атаке украинского БПЛА. В результате погиб водитель погиб на месте, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Он уточнил, что дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Личность погибшего устанавливается. Автомобиль полностью сгорел.

Ранее глава региона сообщил, что сельскохозяйственное предприятие в селе Грузское Борисовского района подверглось атаке со стороны ВСУ. В результате атаки двух дронов сгорел грузовой автомобиль. Ещё один беспилотник атаковал котельную предприятия, повредив газопровод.

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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