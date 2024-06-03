Из-за атаки дрона в Белгородской области погиб водитель автомобиля

Он уточнил, что дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Личность погибшего устанавливается. Автомобиль полностью сгорел.

Ранее глава региона сообщил, что сельскохозяйственное предприятие в селе Грузское Борисовского района подверглось атаке со стороны ВСУ. В результате атаки двух дронов сгорел грузовой автомобиль. Ещё один беспилотник атаковал котельную предприятия, повредив газопровод.

