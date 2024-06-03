Из-за атаки дрона в Белгородской области погиб водитель автомобиля
Легковой автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа подвергся атаке украинского БПЛА. В результате погиб водитель погиб на месте, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Личность погибшего устанавливается. Автомобиль полностью сгорел.
Ранее глава региона сообщил, что сельскохозяйственное предприятие в селе Грузское Борисовского района подверглось атаке со стороны ВСУ. В результате атаки двух дронов сгорел грузовой автомобиль. Ещё один беспилотник атаковал котельную предприятия, повредив газопровод.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из-за атаки дрона в Белгородской области погиб водитель автомобиля
- Чеченский депутат пообещал объяснить Даванкову, что такое традиционные ценности
- Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА
- Белоусов появился на заседании Совбеза в военной форме
- Камала Харрис представит США на конференции по Украине в Швейцарии
- Даниил Медведев вылетел с «Ролан Гаррос 2024»
- В Чувашии прокомментировали сообщения о нарушениях при сдаче ЕГЭ
- Украинские дроны повредили газопровод в Белгородской области
- На Украине бывших военнопленных хотят лишить права на демобилизацию
- В Чувашии проверяют инцидент с раздеванием учеников на ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru