В Белгородской области установят защиту от дронов на автобусы

Для защиты от атак дронов ВСУ автобусы на приграничной территории в Белгородской области будут оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил во время оперативного совещания правительства.

Под Белгородом автомобильный мост получил повреждения при обстреле ВСУ

По его словам, планируется, что оборудование поступит в ближайшие две недели.

Сейчас, как добавил Гладков, продолжается оснащение РЭБом машин скорой помощи, работающих в приграничной зоне.

Ранее сегодня белгородский губернатор сообщил, что беспилотник самолетного типа сбросил три взрывных устройства в селе Петровка. Он уточнил, что в результате были повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. Несколько населенных пунктов остались без электричества.


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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиБелгородская область

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