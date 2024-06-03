В Белгородской области установят защиту от дронов на автобусы
Для защиты от атак дронов ВСУ автобусы на приграничной территории в Белгородской области будут оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил во время оперативного совещания правительства.
По его словам, планируется, что оборудование поступит в ближайшие две недели.
Сейчас, как добавил Гладков, продолжается оснащение РЭБом машин скорой помощи, работающих в приграничной зоне.
Ранее сегодня белгородский губернатор сообщил, что беспилотник самолетного типа сбросил три взрывных устройства в селе Петровка. Он уточнил, что в результате были повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. Несколько населенных пунктов остались без электричества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru