Украинские дроны повредили газопровод в Белгородской области

По его словам, в результате атаки двух дронов сгорел грузовой автомобиль. Ещё один беспилотник атаковал котельную предприятия, повредив газопровод.

«Оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ», - написал Гладков, добавив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее фрагменты украинского беспилотника самолетного типа обнаружили в станице Раевской под Новороссийском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

