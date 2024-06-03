Украинские дроны повредили газопровод в Белгородской области

Сельскохозяйственное предприятие в селе Грузское Борисовского района подверглось атаке со стороны ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате атаки двух дронов сгорел грузовой автомобиль. Ещё один беспилотник атаковал котельную предприятия, повредив газопровод.

«Оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ», - написал Гладков, добавив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее фрагменты украинского беспилотника самолетного типа обнаружили в станице Раевской под Новороссийском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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