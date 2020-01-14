Иван Голунов признан потерпевшим по делу против экс-полицейских
Журналист Иван Голунов получил статус потерпевшего в рамках уголовного дела против бывших полицейских, которые летом прошлого года задержали его и обнаружили у мужчины наркотики.
Сам журналист заявил «Интерфаксу», что 20 января он должен будет явиться на допрос в Следственный комитет.
Накануне стало известно, что пятеро бывших полицейских стали фигурантами уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».
Голунов был задержан в начале июня, при себе у него обнаружили наркотики. Сам журналист заявил, что они были ему подброшены.
Спустя несколько дней журналист был отпущен, а уголовное дело против него прекратили в связи с недоказанностью его вины. Задержавшие его сотрудники впоследствии были уволены из органов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Иван Голунов признан потерпевшим по делу против экс-полицейских
- Минск отказался выплачивать премии российским нефтяникам по-старому
- В России собрались ограничить срок содержания в СИЗО
- Эрдоган пообещал преподать урок «сбежавшему» из Москвы Хафтару
- Полиция Германии устроила облаву на исламистов «чеченского происхождения»