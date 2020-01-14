Иван Голунов признан потерпевшим по делу против экс-полицейских

Сам журналист заявил «Интерфаксу», что 20 января он должен будет явиться на допрос в Следственный комитет.

Накануне стало известно, что пятеро бывших полицейских стали фигурантами уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Голунов был задержан в начале июня, при себе у него обнаружили наркотики. Сам журналист заявил, что они были ему подброшены.

Спустя несколько дней журналист был отпущен, а уголовное дело против него прекратили в связи с недоказанностью его вины. Задержавшие его сотрудники впоследствии были уволены из органов.

