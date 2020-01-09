Историка-потрошителя Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО

Напомним, по данным следствия, 7 ноября Олег Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил из обреза аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 числа мужчину вытащили из реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но упал в воду.

Следствие попросило оставить историка Соколова под арестом до апреля, подчёркивает РИА ФАН.

Между тем, директор библиотеки МГУ Вячеслав Мосягин считает нонсенсом повышенный интерес к приобретению книги экс-доцента СПбГУ Олега Соколова «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа».

Ранее стало известно, что работа Соколова есть в объявленном МГУ тендере на покупку печатной продукции. Мосягин заявил телеканалу «360», что отказаться от этого лота уже нельзя – тогда не будут куплены и тысячи других книг. Он пообещал лично выбросить книгу Соколова, когда она поступит в библиотеку.