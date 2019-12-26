Найдены пропавшие останки убитой историком Соколовым аспирантки
Спустя полтора месяца поисков в Санкт-Петербурге обнаружены останки убитой и расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом пишет «Фонтанка».
Представляющая интересы матери Ещенко адвокат Александра Бакшеева сообщила изданию, что, предположительно, это части тела Анастасии. Однако экспертизы еще не было, так что говорить об этом достоверно пока нельзя.
В ночь на 8 ноября девушку убил историк, доцент СПбГУ Олег Соколов, с которым она жила. По версии следствия, он хотел замести следы преступления, расчленив тело и пытаясь по частям утопить в реке Мойке. До сих пор не были найдены только ноги.
Соколов находится под арестом до апреля 2020 года.
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