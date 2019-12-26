Найдены пропавшие останки убитой историком Соколовым аспирантки

26 декабря 201918:03

Спустя полтора месяца поисков в Санкт-Петербурге обнаружены останки убитой и расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом пишет «Фонтанка».

Адвокат заявил о попытках суицида историка-потрошителя Соколова

Представляющая интересы матери Ещенко адвокат Александра Бакшеева сообщила изданию, что, предположительно, это части тела Анастасии. Однако экспертизы еще не было, так что говорить об этом достоверно пока нельзя.

В ночь на 8 ноября девушку убил историк, доцент СПбГУ Олег Соколов, с которым она жила. По версии следствия, он хотел замести следы преступления, расчленив тело и пытаясь по частям утопить в реке Мойке. До сих пор не были найдены только ноги.

Соколов находится под арестом до апреля 2020 года.

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ФОТО: Соцсети
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