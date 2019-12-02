Историк-расчленитель Соколов напишет книгу об убийстве любовницы

В настоящее время Соколов находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка» в Москве. В ходе встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии он попросил передать ему ручку и бумагу.

Арестант объяснил визитерам, что намерен переложить на бумагу «все, что сделал» и «что перечеркнул несколькими секундами». Он добавил, что в момент расправы и он, и Анастасия Ещенко «были на взвовде».

Ранее замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала, что после прохождения психиатрической экспертизы Соколова могут перевести обратно в Санкт-Петербург, сообщает RT.

Также стало известно, что соседом Соколова по камере стал мужчина, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера, уточняет Ura.ru.

