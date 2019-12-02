Историк-расчленитель Соколов напишет книгу об убийстве любовницы
Бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов намерен написать автобиографическую книгу об убийстве своей 24-летней сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко, пишет «МК».
В настоящее время Соколов находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка» в Москве. В ходе встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии он попросил передать ему ручку и бумагу.
Арестант объяснил визитерам, что намерен переложить на бумагу «все, что сделал» и «что перечеркнул несколькими секундами». Он добавил, что в момент расправы и он, и Анастасия Ещенко «были на взвовде».
Ранее замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала, что после прохождения психиатрической экспертизы Соколова могут перевести обратно в Санкт-Петербург, сообщает RT.
Также стало известно, что соседом Соколова по камере стал мужчина, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера, уточняет Ura.ru.
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