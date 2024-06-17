СМИ: Число москвичей с подозрением на ботулизм превысило 100 человек
Число москвичей с подозрением на ботулизм после отравления салатами из «Вкусвилла» и «Кухни на районе» превысило 100 человек, сообщает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, в день регистрируют по 30-40 пациентов с подозрением на ботулизм. Все проходят обследование, предварительно ставится диагноз «гастроэнтерит».
Роспотребнадзор продолжает проверку компаний, производившие продукты, которыми отравились москвичи.
Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Москве приостановили продажу некоторых продуктов после случаев ботулизма, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru