«Кухня на районе» приостановила работу приложения после отравления

Речь идет об отравлении салатом Лобио. Причиной могла стать некачественная фасоль, отметили в сервисе. В компании заявили, что убрали блюдо из меню.

«Еще временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений», - говорится в сообщении.

В результате отравления пострадали 10 человек. В рамках дела следователи провели обыск на территории, прилегающей к складским помещениям в одном из районов Москвы, передает «Радиоточка НСН».

