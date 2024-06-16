«Кухня на районе» приостановила работу приложения после отравления

Сервис доставки «Кухня на районе» временно остановил работу приложения после отравления москвичей салатом, говорится в Telegram-канале компании.

В Москве следователи провели обыски после случаев отравления консервами

Речь идет об отравлении салатом Лобио. Причиной могла стать некачественная фасоль, отметили в сервисе. В компании заявили, что убрали блюдо из меню.

«Еще временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений», - говорится в сообщении.

В результате отравления пострадали 10 человек. В рамках дела следователи провели обыск на территории, прилегающей к складским помещениям в одном из районов Москвы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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