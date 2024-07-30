Иск потерпевших при теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху» остался без движения
30 июля 202403:34
В Москве Замоскворецкий суд оставил без движения коллективный иск потерпевших и родственников погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» к компании «Ингосстрах», сообщает РИА Новости.
Основания для этого решения не называются.
Граждане требуют установить факт наступления страхового случая, чтобы они получили право на получение выплат по договору страхования гражданской ответственности, который был заключён между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иск потерпевших при теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху» остался без движения
- В Германии заявили, что учли слова Путина об опасности размещения ракет США
- Трамп: ОПЕК пытается снизить цены на нефть
- В Каракасе происходят столкновения между полицией и протестующими
- В Грузии рассказали, когда закончится конфликт на Украине
- Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей
- США намерены вывести спутники для противодействия РФ и КНР в космосе
- В Грузии допустили начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году
- Президент Финляндии хочет мирных переговоров по Украине
- Туареги в Мали позировали с украинским флагом после удара по ЧВК «Вагнер»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru