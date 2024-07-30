Иск потерпевших при теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху» остался без движения

В Москве Замоскворецкий суд оставил без движения коллективный иск потерпевших и родственников погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» к компании «Ингосстрах», сообщает РИА Новости.

СМИ: Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства

Основания для этого решения не называются.

Граждане требуют установить факт наступления страхового случая, чтобы они получили право на получение выплат по договору страхования гражданской ответственности, который был заключён между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТерактыКрокус Сити Холл

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