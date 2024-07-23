Пострадавшие и семьи погибших при теракте в Крокусе подали иск к «Ингосстраху»

Пострадавшие и родственники погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» обратились в Замоскворецкий суд Москвы с коллективным иском к «Ингосстраху». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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Уточняется, что граждане требуют установить факт наступления страхового случая, чтобы они получили право на получение выплат по договору страхования гражданской ответственности, который был заключён между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

«Вопрос о принятии иска судом пока не решен», - говорится в сообщении.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что трое пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» остаются в больницах в состоянии средней тяжести, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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