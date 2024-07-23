Пострадавшие и семьи погибших при теракте в Крокусе подали иск к «Ингосстраху»
Пострадавшие и родственники погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» обратились в Замоскворецкий суд Москвы с коллективным иском к «Ингосстраху». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что граждане требуют установить факт наступления страхового случая, чтобы они получили право на получение выплат по договору страхования гражданской ответственности, который был заключён между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».
«Вопрос о принятии иска судом пока не решен», - говорится в сообщении.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что трое пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» остаются в больницах в состоянии средней тяжести, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Московском зоопарке умер жираф Самсон
- Байден выступит с посвященной выходу из президентской гонки речью 24 июля
- Госдума разрешила судам оставлять банкротам единственное ипотечное жилье
- Захватившего заложников в СИЗО исламиста приговорили к 20 годам колонии
- Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries
- СМИ: Глава Секретной службы США подала в отставку
- Пострадавшие и семьи погибших при теракте в Крокусе подали иск к «Ингосстраху»
- Кадыров заявил о рейдерском захвате компании Wildberries
- Вышел тизер продолжения сериала «Жизнь по вызову»
- Умерла одна из «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru