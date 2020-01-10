Иран отреагировал на заявление премьер-министра Канады
Иран официально предложил Канаде и другим государствам сообщить имеющиеся подробности касательно крушения украинского Boeing-737 под Тегераном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббас Мусави.
Такое решение дипломат высказал в рамках ответа на высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а затем и британского премьера Бориса Джонсона о том, что причиной авиакатастрофы мог стать удар иранской ракеты. По словам Мусави, от лица Ирана он просит членов правительств, располагающих информацией о данном происшествии, передать эти данные комитету, занятому расследованием катастрофы.
Представитель добавил, что Иран заинтересован в раскрытии причин этого происшествия, и напомнил, что к расследованию допущены украинские эксперты, а также представители компании Boeing. Ранее Иран опроверг версию о том, что крушение украинского лайнера было вызвано пуском ракеты.
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