Иран отреагировал на заявление премьер-министра Канады

Такое решение дипломат высказал в рамках ответа на высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а затем и британского премьера Бориса Джонсона о том, что причиной авиакатастрофы мог стать удар иранской ракеты. По словам Мусави, от лица Ирана он просит членов правительств, располагающих информацией о данном происшествии, передать эти данные комитету, занятому расследованием катастрофы.

Представитель добавил, что Иран заинтересован в раскрытии причин этого происшествия, и напомнил, что к расследованию допущены украинские эксперты, а также представители компании Boeing. Ранее Иран опроверг версию о том, что крушение украинского лайнера было вызвано пуском ракеты.





