Иосиф Пригожин заразился «Кракеном»
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что заразился новым штаммом коронавируса «Кракен».
По его словам, температуры у него нет, однако присутствуют «кашель, насморк и всякое прочее». Он подчеркнул, что лечение проходит дома, но под присмотром врачей.
«Интенсивно лечимся, самодеятельностью не занимаемся... Знаете, со здоровьем не шутят», - отметил продюсер.
Пригожин предположил, что мог заразиться на премьерном показе кинокартины в кинотеатре в Москве. Он указал, что до этого мероприятия, где было много общения с коллегами и журналистами, признаков болезни ещё не было.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с НСН заявил, что клеточный иммунитет, который сохраняется какое-то время после контактов с больными коронавирусом и вакцинации, защищает от тяжёлого течения штамма «Кракен».
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