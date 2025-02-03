И.о. президента Абхазии выразил соболезнования Путину из-за удара по Судже

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину из-за удара по Судже, сообщает РИА Новости.

Москалькова обратилась к ООН из-за ракетного обстрела по интернату в Судже

По его словам, абхазская сторона выражает соболезнования всем пострадавшим семьям и скорбит.

МИД РФ призвал осудить на международном уровне удар ВСУ по интернату в Судже. Вечером 1 февраля ВСУ ракетами атаковали здание школы-интерната в Судже в Курской области. В Министерстве обороны России сообщили, что пуск украинских ракет был зафиксирован из Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ВСУРакетный УдарВладимир ПутинАбхазия

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