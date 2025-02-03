И.о. президента Абхазии выразил соболезнования Путину из-за удара по Судже
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину из-за удара по Судже, сообщает РИА Новости.
По его словам, абхазская сторона выражает соболезнования всем пострадавшим семьям и скорбит.
МИД РФ призвал осудить на международном уровне удар ВСУ по интернату в Судже. Вечером 1 февраля ВСУ ракетами атаковали здание школы-интерната в Судже в Курской области. В Министерстве обороны России сообщили, что пуск украинских ракет был зафиксирован из Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru