Хуснуллин поручил составить график по восстановлению Крымского моста
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в Telegram, что распорядился в течение суток составить план-график восстановительных работ на Крымском мосту.
По его словам, он будет ежедневно проводить заседание штаба по восстановлению объекта, оперативно решать все возникающие вопросы.
Автомобильное движение восстановлено по Крымскому мосту после 16:00. Судоходство в Керченском проливе не останавливалось. Железнодорожные поезда также отправились из Крыма в Москву и Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+20 571 / сут.
Умерли
388 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+38 289 / сут.
- Хуснуллин поручил составить график по восстановлению Крымского моста
- СМИ: в ближайшие дни в Египте может заработать платежная система «Мир»
- Кадыров: Суровикин исправит ситуацию в зоне спецоперации
- Конфискат планируют отправить в новые регионы РФ, семьям мобилизованных и НКО
- На паромной переправе ведут досмотр автомобилей
- Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС»
- В Херсонской области предотвратили теракт
- Железнодорожные билеты в Крым и обратно поступили в продажу после ЧП на Крымском мосту
- В Белгородской области под обстрел ВСУ попали города Грайворон и Шебекино и хутор
- Песков: В планах Путина нет обращения к россиянам в ближайшие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru