Хуснуллин поручил составить график по восстановлению Крымского моста

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в Telegram, что распорядился в течение суток составить план-график восстановительных работ на Крымском мосту.

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По его словам, он будет ежедневно проводить заседание штаба по восстановлению объекта, оперативно решать все возникающие вопросы.

Автомобильное движение восстановлено по Крымскому мосту после 16:00. Судоходство в Керченском проливе не останавливалось. Железнодорожные поезда также отправились из Крыма в Москву и Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Елена Иванова
ТЕГИ:Крымский МостМарат Хуснуллин
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