Хуснуллин поручил составить график по восстановлению Крымского моста

По его словам, он будет ежедневно проводить заседание штаба по восстановлению объекта, оперативно решать все возникающие вопросы.

Автомобильное движение восстановлено по Крымскому мосту после 16:00. Судоходство в Керченском проливе не останавливалось. Железнодорожные поезда также отправились из Крыма в Москву и Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



