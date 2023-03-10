Суд арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд на станции метро «Киевская»

Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО Владимира Кизика, который толкнул подростка под поезд в метро, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

СМИ: Толкнувший под поезд ребенка мужчина в тот же день выписался из психбольницы

Уточняется, что 61-летнему мужчине, обвиняемому в покушении на убийство, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 мая 2023 года.

Инцидент произошел днем 9 марта. На опубликованных МВД кадрах видно, как мужчина подходит к подростку и толкает его на рельсы перед приближающимся поездом. Юноша выжил, его здоровью ничего не угрожает, сообщает RT.

На допросе житель Москвы сознался в содеянном и отметил, что конфликта с подростком у него не было, напоминает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПокушениеМетроАрестСИЗО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры