Суд арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд на станции метро «Киевская»
Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО Владимира Кизика, который толкнул подростка под поезд в метро, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
Уточняется, что 61-летнему мужчине, обвиняемому в покушении на убийство, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 мая 2023 года.
Инцидент произошел днем 9 марта. На опубликованных МВД кадрах видно, как мужчина подходит к подростку и толкает его на рельсы перед приближающимся поездом. Юноша выжил, его здоровью ничего не угрожает, сообщает RT.
На допросе житель Москвы сознался в содеянном и отметил, что конфликта с подростком у него не было, напоминает НСН.
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