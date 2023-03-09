Мужчина, толкнувший ребенка под поезд метро, признал свою вину

Житель Москвы сознался в содеянном. По его словам, конфликта с подростком у него не было.

При этом мужчина понимал, что мальчик может погибнуть.

Мотивы своего поступка злоумышленник объяснить не смог.

Инцидент произошел днем 9 марта. На кадрах видно, как мужчина подходит к подростку и толкает его на рельсы перед приближающимся поездом. Ребенок выжил, его здоровью ничего не угрожает.

Сообщается, что мужчину задержал один из пассажиров. По данным СМИ, 62-летний злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере, передает НСН.

