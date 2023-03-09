Мужчина, толкнувший ребенка под поезд метро, признал свою вину
МВД опубликовало кадры допроса мужчины, который толкнул подростка под поезд метро на станции «Киевская».
Житель Москвы сознался в содеянном. По его словам, конфликта с подростком у него не было.
При этом мужчина понимал, что мальчик может погибнуть.
Мотивы своего поступка злоумышленник объяснить не смог.
Инцидент произошел днем 9 марта. На кадрах видно, как мужчина подходит к подростку и толкает его на рельсы перед приближающимся поездом. Ребенок выжил, его здоровью ничего не угрожает.
Сообщается, что мужчину задержал один из пассажиров. По данным СМИ, 62-летний злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере, передает НСН.
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