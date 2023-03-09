Мужчина, толкнувший ребенка под поезд метро, признал свою вину

МВД опубликовало кадры допроса мужчины, который толкнул подростка под поезд метро на станции «Киевская».

На мужчину, толкнувшего подростка под поезд, завели уголовное дело

Житель Москвы сознался в содеянном. По его словам, конфликта с подростком у него не было.

При этом мужчина понимал, что мальчик может погибнуть.

Мотивы своего поступка злоумышленник объяснить не смог.

Инцидент произошел днем 9 марта. На кадрах видно, как мужчина подходит к подростку и толкает его на рельсы перед приближающимся поездом. Ребенок выжил, его здоровью ничего не угрожает.

Сообщается, что мужчину задержал один из пассажиров. По данным СМИ, 62-летний злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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