«Хочу в глаза посмотреть»: Экс-адвокат Ефремова стал жертвой «двойного кидка» знакомого и соседей

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что заявил в полицию на своего знакомого Алексея Ляпина не ради денег.

Ранее стало известно, что Пашаев обратился в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении Ляпина, который занял у него 1 миллион рублей и $8,6 тысяч, после чего пропал.