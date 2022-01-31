«Хочу в глаза посмотреть»: Экс-адвокат Ефремова стал жертвой «двойного кидка» знакомого и соседей
Пашаев назвал «кончеными мошенниками» семью Краснопольских, не возвращающих ему $30 тысяч.
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что заявил в полицию на своего знакомого Алексея Ляпина не ради денег.
Ранее стало известно, что Пашаев обратился в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении Ляпина, который занял у него 1 миллион рублей и $8,6 тысяч, после чего пропал.
«Я даже об этом (возврате денег – прим. НСН) не думаю. Мне эти деньги не интересны, мне надо его увидеть и понять, почему он так поступил. Я хочу просто посмотреть ему в глаза. Он был настолько порядочным и ответственным, он мастер высшей категории по автомобилям, его жена была у меня главным бухгалтером. Он предложил открыть автосервис, взял деньги для приобретения оборудования и пропал», - сказал Пашаев.
При этом он подчеркнул, что это не первый «кидок», ранее адвоката обманули соседи, семья Краснопольских.
«Аналогичное дело в Мытищинском суде. Это сосед, который входил в семью. Тоже взяли 30 тысяч долларов и пропали, семья Краснопольских. Богатейшие люди, но конченые мошенники, сколько людей кидали-перекидали эти Краснопольские, жена и он сам», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Пашаев был защитником актера Михаила Ефремова, приговоренного за пьяное ДТП со смертельным исходом в Москве к 8 годам колонии. Скандальные заявления Пашаева в ходе процесса привели к тому, что его лишили адвокатского статуса. Свидетели защиты, которых привлек Пашаев, были осуждены за дачу заведомо ложных показаний, напоминает РИА Новости.
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