«Хватит на шикарную жизнь». Пашаев о «заначке» Ефремова

Экс-защитник Михаила Ефремова рассказал НСН, сколько денег актер спрятал перед арестом.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что актер Михаил Ефремов перед арестом обналичил денежные средства и запер их в банковской ячейке, доступ к которой есть только у него.

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью НСН подтвердил, что артист действительно перед арестом спрятал от жены крупную сумму денег.

По его словам, в ячейке, доступ к которой есть только у артиста, «достаточно средств, хватит на несколько семей и шикарную жизнь».

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Экс-защитник Ефремова также рассказал, что жена актера Софья Кругликова наняла адвокатов, которые навещали артиста в колонии и уговаривали разрешить супруге пользоваться деньгами, находящимися в ячейке.

«Он же прекрасно понимал, что делает. Да, только у него есть доступ к ячейке. Многие попытались получить доступ, но он молодец держит удар и никого к ней не подпускает», - отметил Пашаев.

Пашаев добавил, что перед арестом Ефремов оставил жене сумму, которой ей должно хватить на несколько лет.

Летом этого года Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Суд признал актера виновным и приговорил к тюремному заключению сроком на семь с половиной лет в колонии общего режима.

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ФОТО: НСН
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