«Хватит на шикарную жизнь». Пашаев о «заначке» Ефремова

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что актер Михаил Ефремов перед арестом обналичил денежные средства и запер их в банковской ячейке, доступ к которой есть только у него.

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью НСН подтвердил, что артист действительно перед арестом спрятал от жены крупную сумму денег.

По его словам, в ячейке, доступ к которой есть только у артиста, «достаточно средств, хватит на несколько семей и шикарную жизнь».