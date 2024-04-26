Мурашко заявил, что мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
Мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
В приветствии участникам и гостям XX конгресса «Мужское здоровье» он пояснил, что это связано со злоупотреблением алкоголем и курением, а также м тем, что мужчины меньше заботятся о своём здоровье.
Министр также указал, что в 50% случаев проблемы бесплодия связаны именно с мужскими факторами, что влияет на демографическую ситуацию в стране.
Мурашко напомнил, что вопросам мужского здоровья в России уделяется большое внимание.
«В программу государственных гарантий включены мероприятия по скринингу мужского и женского здоровья... это позволит раньше выявлять заболевания и лечить их, сохраняя тем самым репродуктивную функцию», - заключил глава Минздрава.
Ранее Мурашко заявил, что перед российской системой здравоохранения стоит задача достичь к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru