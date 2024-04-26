Ивану Демидову вручили медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени
Директор парка «Зарядье», в прошлом телеведущий, режиссёр, продюсер и медиаменеджер Иван Демидов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает РИА Новости.
Награду ему вручила министр культуры РФ Ольга Любимова в павильоне «Культура» на ВДНХ. Такую же награду получил актёр Театра имени Маяковского Евгений Парамонов.
Звания «Заслуженный артист РФ» удостоены артисты МХТ имени Чехова Павел Ващилин и Артем Волобуев. Главе благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяне Михалковой присвоено звание «Заслуженного деятеля искусств РФ».
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста Александру Семчеву, Константину Лавроненко и Ирине Пеговой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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