Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар под Рыльском

2 января ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Слава Богу, на данный момент никто из жителей в медучреждения за помощью не обратился», - сказал политик.

По его словам, в результате украинского обстрела было повреждено несколько гражданских объектов, в том числе Дом культуры, школа-интернат, отделения почты и ТЦ, в одном из жилых домов выбило окна. Хинштейн также сообщил, что в районе частично оборвался участок газовой трубы. Специалисты уже начали устранять неполадки. Газоснабжение в домах жителей было восстановлено, добавил политик.