Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар под Рыльском
2 января ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«Слава Богу, на данный момент никто из жителей в медучреждения за помощью не обратился», - сказал политик.
По его словам, в результате украинского обстрела было повреждено несколько гражданских объектов, в том числе Дом культуры, школа-интернат, отделения почты и ТЦ, в одном из жилых домов выбило окна. Хинштейн также сообщил, что в районе частично оборвался участок газовой трубы. Специалисты уже начали устранять неполадки. Газоснабжение в домах жителей было восстановлено, добавил политик.
Он подчеркнул, что на место ЧП прибыли глава Рыльского района, представители всех оперативных и аварийных служб, в том числе МЧС. Для поиска неразорвавшихся боеприпасов в село Ивановское отправили взрывотехников Росгвардии. Территорию оцепили сотрудники полиции и добровольцы отряда «Барс-Курск», отметил Хинштейн.
20 декабря 2024 года ВСУ ракетами обстреляли город Рыльск в Курской области. В результате этой атаки погибли пять человек, множество гражданских объектов в городе были разрушены.
1 января 2025 года Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ совершили ракетную атаку по Беловскому району в Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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